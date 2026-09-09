Financer mon projet d’entreprise, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux
mardi 8 décembre 2026 · Agence Adie Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Financer mon projet d’entreprise Mardi 8 décembre, 09h30 Agence Adie Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T09:30:00+01:00 – 2026-12-08T12:30:00+01:00
Fin : 2026-12-08T09:30:00+01:00 – 2026-12-08T12:30:00+01:00
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d?accompagnement et de financement de l?Adie ! « Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »
Agence Adie Bordeaux 4 rue jean Artus 33300 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wTp000002SmOjIAK »}]
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, …
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