Finissage de l’exposition Nicolas Bouvier Place de Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Finissage de l’exposition Nicolas Bouvier

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 16:00:00

fin : 2026-11-01 20:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Afin de tirer le rideau sur l’exposition Voyage au Levant, le MAC propose une visite guidée avec Nicolas Crispini, commissaire de l’exposition. L’occasion de voyager une dernière fois avec Nicolas Bouvier. La visite se terminera par une dégustation de thé

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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45

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English :

To bring the “Voyage au Levant” exhibition to a close, the MAC is offering a guided tour with Nicolas Crispini, the exhibition’s curator. This is an opportunity to travel one last time with Nicolas Bouvier. The tour will conclude with a tea tasting.

L’événement Finissage de l’exposition Nicolas Bouvier Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération