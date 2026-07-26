Finissage de l’exposition « Tempesta » Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

L’exposition Tempesta touche à sa fin ! Profitez d’une dernière occasion de la découvrir avant sa clôture.

Tempesta réunit les œuvres de sept artistes internationaux. Cette vaste exposition estivale rassemble des sculptures et des installations d’envergure, qu’il s’agisse de créations inédites ou d’œuvres réinterprétées spécifiquement pour le lieu. Celles-ci entrent en résonance avec l’architecture industrielle et épurée de la Fondation Fernet-Branca. Les œuvres déploient des récits de crises et de traumatismes, mais aussi de résilience et de transformation. Le parcours de l’exposition s’apparente à un rite de passage, guidant les visiteurs de station en station, d’expérience en expérience.

Avec Julius von Bismarck, Josh Kline, Jos Näpflin, Vittorio Santoro, Tenant of Culture, Andreas Waldmeier et Annie Wan Lai-kuen, Tempesta compose des espaces d’exploration sensibles. Autant de situations qui nous invitent à porter, ensemble, un regard attentif sur l’état du monde au seuil du XXIe siècle.

Un dernier temps fort pour vivre pleinement cette exposition avant sa clôture