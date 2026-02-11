Informations pratiques

Honfleur

Finissage Visite flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya Fog tree #07031

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

À l’’occasion de l’exposition Fog tree #07031 , découvrez son brouillard normand dans le Jardin des Personnalités, qui longe les rives de la Seine River et le passage incessant des porte-conteneurs.

À l’’occasion de l’exposition Fog tree #07031 , découvrez son brouillard normand dans le Jardin des Personnalités, qui longe les rives de la Seine River et le passage incessant des porte-conteneurs. .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Finissage Visite flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya Fog tree #07031

To mark the ‘Fog tree #07031’ exhibition, come and experience his Normandy fog in the Jardin des Personnalités, which runs alongside the banks of the River Seine and the constant stream of container ships.

L’événement Finissage Visite flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya Fog tree #07031 Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité