Finissage Visite flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya Fog tree #07031 Honfleur
dimanche 27 septembre 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Finissage Visite flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya Fog tree #07031
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
À l’’occasion de l’exposition Fog tree #07031 , découvrez son brouillard normand dans le Jardin des Personnalités, qui longe les rives de la Seine River et le passage incessant des porte-conteneurs.
À l’’occasion de l’exposition Fog tree #07031 , découvrez son brouillard normand dans le Jardin des Personnalités, qui longe les rives de la Seine River et le passage incessant des porte-conteneurs. .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Finissage Visite flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya Fog tree #07031
To mark the ‘Fog tree #07031’ exhibition, come and experience his Normandy fog in the Jardin des Personnalités, which runs alongside the banks of the River Seine and the constant stream of container ships.
L’événement Finissage Visite flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya Fog tree #07031 Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité
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