FIRA – Festival de la randonnée en Cévennes, Maison de la Figue, Vézénobres

FIRA – Festival de la randonnée en Cévennes Lundi 25 mai, 09h00 Maison de la Figue Gard

25€ – Réservations https://randocevennesfira.com/activite/402-patrimoine-et-nature-les-tresors-caches-de-nos-villages-gardois/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T09:00:00+02:00 – 2026-05-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T09:00:00+02:00 – 2026-05-25T16:00:00+02:00

Partez à la découverte des paysages de garrigue et de la culture de la figue lors de notre balade commentée.

La matinée commence autour d’un café de figue ou d’une infusion aux feuilles de figuier, accompagné de gourmnadises. Ensuite, vous explorerez le verger-conservatoire, un site unique abritant plus de mille figuiers et une centaine de variétés rares, offrant une véritable immersion dans l’univers de ce fruit emblématique.

Après la visite du verger, vous partirez en balade à travers la ville basse, le village de Deaux et la garrigue, pour profiter de la nature environnante.

La randonnée se termine par un pique-nique aux saveurs de figue, suivi d’une visite libre de la Maison de la Figue. Une sortie idéale pour les amoureux de nature, de patrimoine et de gastronomie

Distance : 6.6 km, dénivelé + 91 m, durée : 3h. Niveau facile.

Rendez-vous à 9h. Balade commentée de 9h30 à 12h30. Visite libre de la Maison de la figue à 14h.

Tarif : 25€ (balade commentée + découverte du verger-conservatoire + visite libre de la Maison de la figue + formule pique-nique)

25€ (balade commentée + découverte du verger-conservatoire + visite libre de la Maison de la figue + formule pique-nique) Plus d’infos et inscription : www.randocevennesfira.com / fira.le3@orange.fr / 06 81 98 95 47

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « email », « value »: « fira.le3@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681989547 »}, {« type »: « link », « value »: « https://randocevennesfira.com/activite/402-patrimoine-et-nature-les-tresors-caches-de-nos-villages-gardois/ »}] [{« link »: « http://www.randocevennesfira.com »}]

Balade ‘’Entre patrimoine et nature : les trésors cachés de nos villages gardois’’ Randonnée Nature