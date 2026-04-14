Nuit européenne des musées – Visite guidée nocturne de la cité médiévale de Vézénobres, Maison de la Figue, Vézénobres
Nuit européenne des musées – Visite guidée nocturne de la cité médiévale de Vézénobres, Maison de la Figue, Vézénobres samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées – Visite guidée nocturne de la cité médiévale de Vézénobres Samedi 23 mai, 20h30 Maison de la Figue Gard
3€ ; Gratuit moins de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Plongez dans une visite immersive nocturne du village et laissez-vous guider à travers les siècles. Accompagnés d’un guide en costume médiéval, vous découvrirez l’histoire riche de cette cité pluri-centenaire, marquée par de grands bouleversements de l’histoire de France.
Au fil des ruelles anciennes, votre guide vous dévoilera anecdotes et secrets dans une ambiance authentique et captivante, éclairé uniquement par la lueur de sa torche.
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Départ de la visite : 20h30
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Réservation obligatoire : 04 66 83 62 02
Une sortie originale et conviviale à vivre à la tombée de la nuit, idéale pour redécouvrir le patrimoine autrement.
Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez vivre une expérience hors du temps au cœur de Vézénobres. Visite guidée Médiéval
© Alès Agglomération – Service Tourisme
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