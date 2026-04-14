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FIRA – Festival de la Randonnée en Cévennes, Mine Témoin d’Alès, Alès

FIRA – Festival de la Randonnée en Cévennes, Mine Témoin d’Alès, Alès

FIRA – Festival de la Randonnée en Cévennes, Mine Témoin d’Alès, Alès dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Mine Témoin d’Alès

Adresse : Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 25 € - Réservations auprès du FIRA - https://randocevennesfira.com/activite/le-tour-du-mont-ricateau-et-la-mine-temoin-d-ales/

FIRA – Festival de la Randonnée en Cévennes Dimanche 24 mai, 09h00 Mine Témoin d’Alès Gard

25 € – Réservations auprès du FIRA – https://randocevennesfira.com/activite/le-tour-du-mont-ricateau-et-la-mine-temoin-d-ales/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T16:00:00+02:00

  • Partez pour une expérience immersive au cœur de l’histoire minière des Cévennes
    Accompagné de nos guides, explorez les vestiges du passé industriel d’Alès. Cette balade vous mènera à travers le quartier emblématique de Rochebelle et les anciens sites des mines cévenoles, véritables témoins d’une époque qui a façonné toute une région.
    Au fil du parcours, vous découvrirez également le mont Ricateau, ancien terril (ou crassier) d’Alès, baptisé en hommage à un ingénieur et directeur des Houillères, disparu en 1955.
    Point d’orgue de la journée : la visite guidée de la Mine Témoin d’Alès. Unique en France, cet ancien centre de formation vous plonge dans l’univers des mineurs d’autrefois. Parcourez ses galeries authentiques et découvrez un lieu chargé d’émotion, aujourd’hui préservé comme mémoire vivante du patrimoine social et industriel.
    Une journée riche en découvertes, entre nature, patrimoine et mémoire humaine — idéale pour les curieux, les amateurs d’histoire et les amoureux du territoire cévenol.

    Infos pratiques :
    Distance : 8 km
    Dénivelé : 100 m
    Départ : 9h à la Mine Témoin
    Déjeuner : pique-nique formule sandwich sur place

    Le tarif comprend :
    La randonnée commentée
    Le pique-nique traiteur
    La visite guidée des galeries de la Mine Témoin

    Infos et réservations : https://randocevennesfira.com/activite/le-tour-du-mont-ricateau-et-la-mine-temoin-d-ales/

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 45 15 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 07 26 61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 98 95 47 »}, {« type »: « email », « value »: « fira.le3@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://randocevennesfira.com/activite/le-tour-du-mont-ricateau-et-la-mine-temoin-d-ales/ »}] [{« link »: « https://randocevennesfira.com/activite/le-tour-du-mont-ricateau-et-la-mine-temoin-d-ales/ »}]
Randonnée « Le tour du mont Ricateau et la Mine Témoin d’Alès » randonnée pique-nique

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