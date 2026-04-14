FIRA – Festival de la Randonnée en Cévennes, Mine Témoin d’Alès, Alès

Partez pour une expérience immersive au cœur de l’histoire minière des Cévennes

Accompagné de nos guides, explorez les vestiges du passé industriel d’Alès. Cette balade vous mènera à travers le quartier emblématique de Rochebelle et les anciens sites des mines cévenoles, véritables témoins d’une époque qui a façonné toute une région.

Au fil du parcours, vous découvrirez également le mont Ricateau, ancien terril (ou crassier) d’Alès, baptisé en hommage à un ingénieur et directeur des Houillères, disparu en 1955.

Point d’orgue de la journée : la visite guidée de la Mine Témoin d’Alès. Unique en France, cet ancien centre de formation vous plonge dans l’univers des mineurs d’autrefois. Parcourez ses galeries authentiques et découvrez un lieu chargé d’émotion, aujourd’hui préservé comme mémoire vivante du patrimoine social et industriel.

Une journée riche en découvertes, entre nature, patrimoine et mémoire humaine — idéale pour les curieux, les amateurs d’histoire et les amoureux du territoire cévenol.

Infos pratiques :

Distance : 8 km

Dénivelé : 100 m

Départ : 9h à la Mine Témoin

Déjeuner : pique-nique formule sandwich sur place

Le tarif comprend :

La randonnée commentée

Le pique-nique traiteur

La visite guidée des galeries de la Mine Témoin

Infos et réservations : https://randocevennesfira.com/activite/le-tour-du-mont-ricateau-et-la-mine-temoin-d-ales/