Fives Cail : une transformation urbaine extraordinaire, Fives Cail, Lille

Informations pratiques

Fives Cail : une transformation urbaine extraordinaire Samedi 19 septembre, 11h30 Fives Cail Nord

Groupes de 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine de Fives Cail : 5 visites d’une heure vous sont proposées à 11h30, 13h30, 14h30, 16h et 17h30. De l’ancienne usine centenaire, jusqu’à l’ EcoQuartier durable, vous découvrirez une transformation urbaine extraordinaire, où la matière même de l’usine et son histoire deviennent le matériau d’un nouveau quartier tourné vers l’avenir. L’équipe de l’aménageur Soreli qui pilote cette transformation pour la Métropole Européenne de Lille à Lille et Hellemmes vous proposera une visite commentée et vous partegera les grands enjeux d’une métamorphose d’envergure inédite dans les Hauts-de-France ! Réservations sur jepm.lille.fr

Fives Cail Passage de l’Internationale Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320522050 https://www.soreli.fr/ https://www.soreli.fr/operation/fives-cail [{« link »: « https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine/Actualites/Journees-du-patrimoine-et-du-matrimoine-2026 »}] Sur la friche d’une ancienne usine qui fut pendant 150 ans un fleuron de la Révolution Industrielle à l’Est de Lille, un nouvel EcoQuartier actif et vivant se développe. Il puise sa matière de son histoire pour écrire un nouveau récit de fabrique circulaire de la ville : une ville qui s’adapte aux enjeux climatiques et aux besoins des usagers, où il fait bon vivre, travailler, se retrouver ! Métro Marbrerie (ligne 1). Parking public rue Philippe Lebon. Stations V’Lille.

Partez à la découverte du patrimoine de Fives Cail : 5 visites d’une heure vous sont proposées à 11h30, 13h30, 14h30, 16h et 17h30. De l’ancienne usine centenaire, jusqu’à l’ EcoQuartier durable, une…

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