AGENDA · Nancy
Fjord, Cameo Saint Sébastien, Nancy
mardi 18 août 2026 · Cameo Saint Sébastien · Nancy
Informations pratiques
Fjord Mardi 18 août, 20h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T20:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:26:00+02:00
Fin : 2026-08-18T20:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:26:00+02:00
Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=B3CRG »}]
Avant-première – Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfa…
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