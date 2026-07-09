Fjord La Passerelle Connerré

Informations pratiques

Connerré

Fjord

La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 20:00:00

fin : 2026-09-21 22:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Palme d’or du festival de Cannes 2026

Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause. .

La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90

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English :

Palme d’Or at the 2026 Cannes Film Festival

L’événement Fjord Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois