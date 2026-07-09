Fjord La Passerelle Connerré
lundi 21 septembre 2026 · La Passerelle · Connerré
Informations pratiques
Connerré
Fjord
La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:00:00
fin : 2026-09-21 22:30:00
Date(s) :
2026-09-21
Palme d’or du festival de Cannes 2026
Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause. .
La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90
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English :
Palme d’Or at the 2026 Cannes Film Festival
L’événement Fjord Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois
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