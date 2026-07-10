Flam(m)e Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Flam(m)e

Mercredi 10 février 2027 à partir de 18h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10 18:00:00

fin : 2027-02-10

Date(s) :

2027-02-10

Spectacle de Coline Garcia, Compagnie SCoM, d’après La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon.

L’acrobate ne cherche pas à incarner Nadia mais plutôt à questionner à travers son parcours les manières dont le corps sportif des jeunes filles est perçu.







Adaptée librement de La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, Flam(m)e brouille la frontière entre spectacle et fiction autour de l’itinéraire d’une légende olympique Nadia Comaneci.







Créé en 2024 dans le cadre des Olympiades Culturelles, Flam(m)e revient sur le destin de Nadia Comaneci, la gymnaste roumaine de 14 ans qui, en 1976 aux JO de Montréal, fit dérailler les ordinateurs en recevant la note 10 jamais attribuée à sept reprises.







FLAME est le nom de l’équipe avec laquelle Nadia Comaneci se forge son destin de grande athlète, que le gouvernement roumain a exploité pour promouvoir un modèle de l’éducation communiste. Puis c’est la métamorphose, le corps de Nadia change, la magie retombe, jusqu’à l’exil politique. Le destin de la jeune femme recoupe la grande histoire des corps désirés et manipulés par les États, qu’ils soient communistes ou libéraux. L’acrobate au plateau ne cherche pas à incarner Nadia mais plutôt à questionner à travers son parcours les manières dont le corps sportif des jeunes filles est perçu bien au-delà de ses capacités performatives jusqu’à devenir un objet de désir social et un enjeu politique.





Conception, scénographie et mise en scène Coline Garcia

Interprétation Clémence de Felice .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A play by Coline Garcia, SCoM Company, based on *The Little Communist Who Never Smiled* by Lola Lafon.

L’événement Flam(m)e Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille