Flânerie artistique, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Flânerie artistique Samedi 6 juin, 10h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins du 5 au 7 juin 2026, dont le thème cette année est « la vue », les Terrasses du Bosquet d’Alès ouvrent leurs portes pour une journée hors du temps, où artistes, plasticiens, peintres et photographes investissent les allées pour créer, exposer et partager leur passion. Une invitation à déambuler, rêver et s’émerveiller au rythme des couleurs et des formes.

Un jardin transformé en atelier à ciel ouvert

Nous vous proposons une expérience sensorielle et interactive, loin des musées traditionnels. Imaginez : un aquarelliste capturant la délicatesse d’une rose, un sculpteur modelant l’écorce d’un arbre, un photographe saisissant la lumière filtrant à travers les feuilles, … Le samedi 6 juin, les Terrasses du Bosquet deviendront un laboratoire artistique vivant.

Cette journée vous permettra de rencontrer des talents de la région et repartir pourquoi pas avec une œuvre unique. Vous pourrez observer les artistes en pleine création, échanger avec eux et découvrir leurs œuvres, certaines proposées à la vente.

Enfin vous pourrez profiter d’un cadre enchanteur, un moment de détente et d’évasion au cœur d’un jardin préservé.

Chaque recoin du jardin réservera une surprise

Des démonstrations en direct : peinture, dessin, sculpture, photographie, … Les techniques se dévoileront sous vos yeux.

peinture, dessin, sculpture, photographie, … Les techniques se dévoileront sous vos yeux. Des œuvres à découvrir : tableaux, installations éphémères ou clichés inspirés par la nature, exposés en plein air.

tableaux, installations éphémères ou clichés inspirés par la nature, exposés en plein air. Des rencontres privilégiées : les artistes partageront leur regard sur le jardin, leur processus créatif et leurs sources d’inspiration.

La nature comme muse

En écho à la thématique nationale des Rendez-vous aux jardins, cette édition célèbre les 5 sens et en particulier la vue, nous vous proposons un dialogue entre l’art et le végétal. Les Terrasses du Bosquet, avec leurs perspectives ombragées et leurs massifs fleuris, offriront un cadre idéal pour cette flânerie artistique, entre contemplation et création.

Infos pratiques

Restauration : pique-nique partagé et vélo smoothie avec l’association

pique-nique partagé et vélo smoothie avec l’association Accessibilité : Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« link »: « https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Un jardin transformé en atelier d’artiste à ciel ouvert. Exposition Artistes