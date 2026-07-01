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AGENDA · Troyes

Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration Troyes

vendredi 31 juillet 2026 · Troyes

Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration Troyes

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Troyes La Champagne Tourisme
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Troyes

Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Accompagnés de votre guide-conférencière, vous découvrirez l’évolution des styles et des techniques du vitrail au fil des siècles, l’exceptionnel patrimoine verrier troyen et la richesse de son histoire.

À l’issue du parcours, une démonstration de création de vitrail vous sera proposée par la vitrailliste de Atelier Belisama à la Cité du Vitrail pour prolonger cette immersion dans l’art de la lumière.   .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 

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English :

L’événement Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration Troyes a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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