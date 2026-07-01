Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration Troyes
vendredi 31 juillet 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration
Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Accompagnés de votre guide-conférencière, vous découvrirez l’évolution des styles et des techniques du vitrail au fil des siècles, l’exceptionnel patrimoine verrier troyen et la richesse de son histoire.
À l’issue du parcours, une démonstration de création de vitrail vous sera proposée par la vitrailliste de Atelier Belisama à la Cité du Vitrail pour prolonger cette immersion dans l’art de la lumière. .
Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration Troyes a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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