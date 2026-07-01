Informations pratiques

Troyes

Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Accompagnés de votre guide-conférencière, vous découvrirez l’évolution des styles et des techniques du vitrail au fil des siècles, l’exceptionnel patrimoine verrier troyen et la richesse de son histoire.



À l’issue du parcours, une démonstration de création de vitrail vous sera proposée par la vitrailliste de Atelier Belisama à la Cité du Vitrail pour prolonger cette immersion dans l’art de la lumière. .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Flânerie Chefs d’œuvre du vitrail et démonstration Troyes a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne