Flânerie Troyes coquin Troyes
Flânerie Troyes coquin Troyes vendredi 10 juillet 2026.
Troyes
Flânerie Troyes coquin
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Des rues sombres où les filles de joie arpentaient le trottoir aux maisons closes en passant par les étuves, mais aussi de l’hôpital au tribunal, à chaque époque Troyes a eu ses lieux de débauche. D’histoires croustillantes en faits divers sordides, votre guide vous dévoilera tous les secrets d’un Troyes qui fût très coquin…
Réservation conseillée (nombre de places limité) .
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Flânerie Troyes coquin Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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