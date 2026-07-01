Informations pratiques

Saint-Chély-d’Apcher

FLÂNERIES BUCOLIQUES

Place du foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Une balade dans la nature avec deux guides, l’un complètement à l’Ouest et l’autre qui ne perd pas le Nord, à travers les histoires et les sentiers. Karine et Olivier vous partageront des histoires autour de la faune et de la flore, et vous ramèneront, peut-être, au point de départ ? Circuit de randonnée de 1.5 à 2 kms. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau.

Une balade dans la nature avec deux guides, l’un complètement à l’Ouest et l’autre qui ne perd pas le Nord, à travers les histoires et les sentiers. Karine et Olivier vous partageront des histoires autour de la faune et de la flore, et vous ramèneront, peut-être, au point de départ ? Circuit de randonnée de 1.5 à 2 kms. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau.

A partir de 4 ans. Inscription obligatoire.

Rendez-vous à la médiathèque puis co-voiturage jusqu’à Chambareilles. .

Place du foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 12 41 mediatheque@stchelydapcher.fr

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English :

A nature walk with two guides—one completely “in the West” and the other who never loses his bearings—through stories and trails. Karine and Olivier will share stories about the local flora and fauna, and may—or may not—bring you back to the starting point. Hiking trail: 1.5 to 2 km. Be sure to wear sturdy shoes and bring water.

L’événement FLÂNERIES BUCOLIQUES Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT Margeride en Gévaudan