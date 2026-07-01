Informations pratiques

Saint-Chély-d’Apcher

JEU DE PISTE EN FAMILLE À SAINT-CHÉLY

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Prêts pour une enquête en famille ?

A Saint-Chély, un mystérieux carnet a disparu… Celui de Théophile Roussel !

Petits détectives, parents explorateurs, écoutez attentivement et ouvrez l’oeil indices, énigmes et observations vous guideront dans les rues de la ville, à la recherche de ce précieux carnet.

Une aventure ludique à partager en famille, entre patrimoine, énigmes et vacances !

Prêts pour une enquête en famille ?

A Saint-Chély, un mystérieux carnet a disparu… Celui de Théophile Roussel !

Petits détectives, parents explorateurs, écoutez attentivement et ouvrez l’oeil indices, énigmes et observations vous guideront dans les rues de la ville, à la recherche de ce précieux carnet.

Une aventure ludique à partager en famille, entre patrimoine, énigmes et vacances !

A vos cartes, l’enquête commence !

Réservation dans l’un de nos trois Bureaux d’Information Touristique. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Ready for a family mystery?

In Saint-Chély, a mysterious notebook has gone missing… Théophile Roussel’s!

Little detectives, adventurous parents, listen carefully and keep your eyes peeled: clues, riddles, and observations will guide you through the town’s streets as you search for this precious notebook.

A fun adventure to share with the whole family, combining history, puzzles, and vacation fun!

L’événement JEU DE PISTE EN FAMILLE À SAINT-CHÉLY Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT Margeride en Gévaudan