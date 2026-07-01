JEU DE PISTE EN FAMILLE À SAINT-CHÉLY Saint-Chély-d’Apcher
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Chély-d'Apcher
Informations pratiques
Saint-Chély-d’Apcher
JEU DE PISTE EN FAMILLE À SAINT-CHÉLY
Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Prêts pour une enquête en famille ?
A Saint-Chély, un mystérieux carnet a disparu… Celui de Théophile Roussel !
Petits détectives, parents explorateurs, écoutez attentivement et ouvrez l’oeil indices, énigmes et observations vous guideront dans les rues de la ville, à la recherche de ce précieux carnet.
Une aventure ludique à partager en famille, entre patrimoine, énigmes et vacances !
Prêts pour une enquête en famille ?
A Saint-Chély, un mystérieux carnet a disparu… Celui de Théophile Roussel !
Petits détectives, parents explorateurs, écoutez attentivement et ouvrez l’oeil indices, énigmes et observations vous guideront dans les rues de la ville, à la recherche de ce précieux carnet.
Une aventure ludique à partager en famille, entre patrimoine, énigmes et vacances !
A vos cartes, l’enquête commence !
Réservation dans l’un de nos trois Bureaux d’Information Touristique. .
Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
Ready for a family mystery?
In Saint-Chély, a mysterious notebook has gone missing… Théophile Roussel’s!
Little detectives, adventurous parents, listen carefully and keep your eyes peeled: clues, riddles, and observations will guide you through the town’s streets as you search for this precious notebook.
A fun adventure to share with the whole family, combining history, puzzles, and vacation fun!
L’événement JEU DE PISTE EN FAMILLE À SAINT-CHÉLY Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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