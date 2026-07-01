Flânez dans le jardin de plantes médicinales de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu-le-Comte, Troyes

Informations pratiques

Flânez dans le jardin de plantes médicinales de l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu-le-Comte Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez le jardin de l’Hôtel-Dieu-le-Comte et son jardin de plantes médicinales aussi appelés « magiques » en raison de leur pouvoir mystérieux.

Environ 80 espèces de plantes médicinales sont présentées (Ortie, sauge sclarée, laurier noble, alkékenge, vigne, pulmonaire, chervis…).

Hôtel-Dieu-le-Comte 31 quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est L’Hôtel-Dieu-le-Comte fut fondé au XIIe siècle par le comte Henri Ier le Libéral. Reconstruit au cours du XVIIIe siècle, il est considéré comme l’un des plus vastes de France.

La grande cour d’honneur est close par une superbe grille en fer forgé de style Louis XV. Cette dernière fut réalisée en 1760 par Pierre Delphin, maître-serrurier de Paris.

L’Hôtel-Dieu-le-Comte abrite aujourd’hui la Cité du vitrail, le musée de l’Apothicairerie.

L’Hôtel est classé au titre des Monuments historiques en 1964.

Découvrez le jardin de l’Hôtel-Dieu-le-Comte et son jardin de plantes médicinales aussi appelés « magiques » en raison de leur pouvoir mystérieux.

© Ville de Troyes / Adrien Clergeot