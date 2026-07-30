Informations pratiques

Laval

Flash-back en famille Dans le studio du photographe

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Atelier créatif d’une heure

Des animations en continu proposées par des compagnies, des artistes ou des associations pour expérimenter la photographie sous toutes ses formes

Dès 7 ans

Gratuit

Certaines dates sont sur réservation

Orangerie du Jardin de la Perrine .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

One-hour creative workshop

L’événement Flash-back en famille Dans le studio du photographe Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME