AGENDA · Putanges-le-Lac
Flash Tatoo avec ANA MADY SUN, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
samedi 26 septembre 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
Flash Tatoo avec ANA MADY SUN Samedi 26 septembre, 17h00 Le [K]Rabo Orne
Tarifs de 50 à 80€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Salon de tatouage éphémère au K Rabo pour réaliser des “flash tatoo” sur vos petits corps avec l’artiste Ana Mady Sun et son univers où se mêlent réalisme, floral, ornemental, ethnie & intuitions.
À voir aussi à Putanges-le-Lac (Orne)
- Concert « Qu’estce qu’il fabrique? »-Autre chose-Poésie Musicale avec JP Labbé, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 11 septembre 2026
- Concert « 5 Horses »- Indie Folk, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 12 septembre 2026
- Jounée Tattoo Flash Commuyne nouvelle Putanges-le-Lac 13 septembre 2026
- Rencontre « Belote », Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 13 septembre 2026
- Exposition : Jean Eudes pas-à-pas, Église Saint-Pierre, Putanges-le-Lac 18 septembre 2026