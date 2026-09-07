Flash Tatoo avec ANA MADY SUN, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Flash Tatoo avec ANA MADY SUN Samedi 26 septembre, 17h00 Le [K]Rabo Orne

Tarifs de 50 à 80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Salon de tatouage éphémère au K Rabo pour réaliser des “flash tatoo” sur vos petits corps avec l’artiste Ana Mady Sun et son univers où se mêlent réalisme, floral, ornemental, ethnie & intuitions.