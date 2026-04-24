Espalion

Flaujac Grillée de Châtaignes Halloween

rdv place de l’Eglise à Flaujac Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Châtaignes grillées et petits monstres déguisés Halloween s’invite à Flaujac !

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rdv place de l’Eglise à Flaujac Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60

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English :

Roasted chestnuts and little monsters in disguise: Halloween in Flaujac!

L’événement Flaujac Grillée de Châtaignes Halloween Espalion a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)