Flenn, Le Metronum, Toulouse
Flenn, Le Metronum, Toulouse samedi 25 avril 2026.
Flenn Samedi 25 avril, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne
Gratuit sur inscription. Réservez votre place sur la billetterie du Metronum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00
La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et Bajo el Mar ont choisi d’unir leurs forces pour imaginer un projet inédit : un concert solidaire, porté par des professionnels du spectacle et permettant à des jeunes sous protection judiciaire de découvrir les métiers de la production musicale et de participer, en arrière-plan, à la création d’un événement d’utilité publique.
Le 25 avril 2026 aura lieu ce concert caritatif ouvert à tous, avec en tête d’affiche le rappeur Flenn. Originaire de Bourouba à Alger, il s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières du rap maghrébin. Son style hybride, entre egotrip, cloud rap et observation sociale, mêle justesse des mots, musicalité moderne et regard acéré sur son époque.
En première partie, le rappeur Leeroy S.V.G (Serviteur Véridique of God / Save the Values of the Gangsta Games), membre du Sauvagerie Gang, défend une musique sincère, brute et habitée. Originaire des quartiers nord de Toulouse, avec des racines congolaises, togolaises et camerounaises, il porte une identité multiple qu’il transforme en un univers musical entre rap, mélo et énergie brute.
Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/160-FLENN »}]
La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et Bajo el Mar ont choisi d’unir leurs forces pour imaginer un projet inédit : un concert solidaire… concert gratuit
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