Fleurs d’éloquence – FINALE Grand Auditorium – Bibliothèque nationale de France Paris
Fleurs d’éloquence – FINALE Grand Auditorium – Bibliothèque nationale de France Paris vendredi 22 mai 2026.
Nous voici au terme du concours ! Alors que les compétitrices et compétiteurs de l’Alliance Sorbonne Université et des lycées partenaires étaient 100 au premier tour, seuls dix ont accédé à la demi-finale. Ils ne sont désormais plus que quatre pour cette passionnante finale à la BnF ! Qui d’entre eux saura trouver grâce auprès de notre jury composé de comédiennes et comédiens professionnels et de spécialistes de rhétorique ?
Organisé par Sophie Marchand (SU) et Delphine Chedaleux (UTC), co-présidentes du concours Fleurs d’éloquence, Ludivine Fustin, responsable du concours lycéen, et la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.
En partenariat avec les lycées Montaigne, Passy Saint-Honoré, Charles de Foucauld, Sainte‐Ursule Louise de Bettignies, Caroline Dorian, Louis-le-Grand, Rocroy Saint-Vincent de Paul et le Lycée des métiers Le Corbusier à Soissons.
Finale du Concours Fleurs d’éloquence 2026
Le vendredi 22 mai 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T18:00:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00
Grand Auditorium – Bibliothèque nationale de France Quai François Mauriac 75013 Paris
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