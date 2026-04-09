Fleurs d’éloquence – FINALE Grand Auditorium – Bibliothèque nationale de France Paris

Nous voici au terme du concours ! Alors que les compétitrices et compétiteurs de l’Alliance Sorbonne Université et des lycées partenaires étaient 100 au premier tour, seuls dix ont accédé à la demi-finale. Ils ne sont désormais plus que quatre pour cette passionnante finale à la BnF ! Qui d’entre eux saura trouver grâce auprès de notre jury composé de comédiennes et comédiens professionnels et de spécialistes de rhétorique ?

Organisé par Sophie Marchand (SU) et Delphine Chedaleux (UTC), co-présidentes du concours Fleurs d’éloquence, Ludivine Fustin, responsable du concours lycéen, et la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

En partenariat avec les lycées Montaigne, Passy Saint-Honoré, Charles de Foucauld, Sainte‐Ursule Louise de Bettignies, Caroline Dorian, Louis-le-Grand, Rocroy Saint-Vincent de Paul et le Lycée des métiers Le Corbusier à Soissons.

Finale du Concours Fleurs d’éloquence 2026

Le vendredi 22 mai 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T18:00:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00

Grand Auditorium – Bibliothèque nationale de France Quai François Mauriac 75013 Paris



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