Les samedis du documentaire : Maman déchire Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Émilie Brisavoine tente de percer le plus grand mystère de l’univers : sa mère Meaud. Enfant brisée, mère punk, grand-mère géniale et féministe spontanée, Meaud fascine autant qu’elle rend dingue. Maman déchire est une odyssée intime, un voyage dans le labyrinthe de la psyché.

Émilie Brisavoine propose, comme voie de guérison, un voyage psychédélique, psychique et ésotérique à travers le temps, prenant la forme d’un collage pop à mi-chemin entre film de famille, found footage et performance caméra au poing.

La cinéaste avait déjà filmé dix ans plus tôt la relation de sa demi-sœur adolescente avec Meaud dans Pauline s’arrache (2015). Elle s’implique cette fois dans la fresque familiale et prend parti, évoquant au passage la démarche de Jonathan Caouette dans l’incandescent Tarnation (2003). Parviendra-t-elle à confronter sa mère et à apaiser leur relation ? Un film à voir en famille, comme une tentative de réconciliation.

Ce film documentaire de 80 min réalisé en 2025 par Emilie Brisavoine a remporté le Prix du Public & Mention

spéciale du jury long métrage au Festival du film de Belfort : EntreVues, ainsi que la Mention spéciale du jury, au Festival 2 Valenciennes et le Coup de cœur des exploitants aux Rencontres du Cinéma Indépendant à Marseille.

Le samedi 16 mai 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Entrée gratuite sur réservation par téléphone ou via le lien billetweb ci-dessous

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T15:30:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

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