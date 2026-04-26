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Musique Chinoise Classique & Opéra Traditionnelle église Ste Marie des Batignolles Paris

Musique Chinoise Classique & Opéra Traditionnelle église Ste Marie des Batignolles Paris

Musique Chinoise Classique & Opéra Traditionnelle église Ste Marie des Batignolles Paris samedi 16 mai 2026.

Lieu : église Ste Marie des Batignolles

Adresse : Place du Dr Félix Lobligeois

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : <p><strong>Les Concerts ne sont pas gratuits  </strong></p><p><strong>Un don respectueux de 8€ par personne </strong><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de carte bancaire) </strong></p><p><strong>Par respect du travail de qualité des musiciens.</strong></p>

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Soprano & Baryton d’Opéra – Chœur Chinois & Piano, Violon 梁祝

entre autre au programme :

Chansons chinoises en Solistes et en Duo pour :

Soprano ( Poème sur les fleurs de pêcher 首桃花 ）

Baryton-Basse ( Trois vœux de la Rose 玫瑰三愿 ）

et airs en Duo …

Duo violon et Piano (Nostalgie 思乡曲 )

Chant d’Opéra de Pékin ( 中国戏曲说唱脸谱 ) pour Choeur

par La Chorale Chinoise & Musique de Chambre de Paris : Créée par la pianiste, chef de chant et professeure Liyang Zhu, la Chorale réunit des membres de la communauté chinoise et sino-française vivant à Paris. En deux ans à peine, la chorale a connu une croissance remarquable en participant à des actions culturelles et solidaires où la musique rassemble, inspire et crée du lien.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Pour Soprano & Baryton d’Opéra – Chœur Chinois & Piano, Violon 梁祝, par La Chorale Chinoise & Musique de Chambre de Paris.
Le samedi 16 mai 2026
de 15h30 à 16h30
payant

Les Concerts ne sont pas gratuits  

Un don respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de carte bancaire) 

Par respect du travail de qualité des musiciens.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T15:30:00+02:00_2026-05-16T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois  75017 Paris


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