Musique Chinoise Classique & Opéra Traditionnelle église Ste Marie des Batignolles Paris
Musique Chinoise Classique & Opéra Traditionnelle église Ste Marie des Batignolles Paris samedi 16 mai 2026.
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Soprano & Baryton d’Opéra – Chœur Chinois & Piano, Violon 梁祝
entre autre au programme :
– Chansons chinoises en Solistes et en Duo pour :
Soprano ( Poème sur les fleurs de pêcher 首桃花 ）
Baryton-Basse ( Trois vœux de la Rose 玫瑰三愿 ）
et airs en Duo …
– Duo violon et Piano (Nostalgie 思乡曲 )
– Chant d’Opéra de Pékin ( 中国戏曲说唱脸谱 ) pour Choeur
par La Chorale Chinoise & Musique de Chambre de Paris : Créée par la pianiste, chef de chant et professeure Liyang Zhu, la Chorale réunit des membres de la communauté chinoise et sino-française vivant à Paris. En deux ans à peine, la chorale a connu une croissance remarquable en participant à des actions culturelles et solidaires où la musique rassemble, inspire et crée du lien.
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Pour Soprano & Baryton d’Opéra – Chœur Chinois & Piano, Violon 梁祝, par La Chorale Chinoise & Musique de Chambre de Paris.
Le samedi 16 mai 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts ne sont pas gratuits
Un don respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de carte bancaire)
Par respect du travail de qualité des musiciens.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T15:30:00+02:00_2026-05-16T16:30:00+02:00
église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris
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