Musique Chinoise Classique & Opéra Traditionnelle église Ste Marie des Batignolles Paris

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Soprano & Baryton d’Opéra – Chœur Chinois & Piano, Violon 梁祝

entre autre au programme :

– Chansons chinoises en Solistes et en Duo pour :

Soprano ( Poème sur les fleurs de pêcher 首桃花 ）

Baryton-Basse ( Trois vœux de la Rose 玫瑰三愿 ）

et airs en Duo …

– Duo violon et Piano (Nostalgie 思乡曲 )

– Chant d’Opéra de Pékin ( 中国戏曲说唱脸谱 ) pour Choeur

par La Chorale Chinoise & Musique de Chambre de Paris : Créée par la pianiste, chef de chant et professeure Liyang Zhu, la Chorale réunit des membres de la communauté chinoise et sino-française vivant à Paris. En deux ans à peine, la chorale a connu une croissance remarquable en participant à des actions culturelles et solidaires où la musique rassemble, inspire et crée du lien.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Pour Soprano & Baryton d’Opéra – Chœur Chinois & Piano, Violon 梁祝, par La Chorale Chinoise & Musique de Chambre de Paris.

Le samedi 16 mai 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts ne sont pas gratuits

Un don respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de carte bancaire)

Par respect du travail de qualité des musiciens.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T15:30:00+02:00_2026-05-16T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris



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