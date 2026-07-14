FLEURS EXTRAORDINAIRES Rue de la Croix Cordier Tinqueux

samedi 20 février 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

FLEURS EXTRAORDINAIRES

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20 14:00:00

fin : 2027-02-20 15:00:00

Date(s) :

2027-02-20

Tout public

FLEURS EXTRAORDINAIRES

Sam. 20 fév. 14h et 15h30

Le Carré Blanc Médiathèque

Âge 5+ | 1h | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr

Avec Anaëlle Rambaud venez transformer boules de coton, fil chenille et autres morceaux de papiers colorés en sublimes fleurs de l’espace, plus scintillantes les unes que les autres ! Apprenez à fabriquer des fleurs venues d’une autre planète en assemblant des matériaux différents…

Atelier pour parents-enfants, ados ou adultes ! .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : FLEURS EXTRAORDINAIRES

L’événement FLEURS EXTRAORDINAIRES Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne