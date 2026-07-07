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Floating – Emile Parisien Le Théâtre municipal Rezé
mardi 13 octobre 2026 · Le Théâtre municipal · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 10€ à 20€
Tenez-vous prêt·es à décoller avec cette magnifique équipe. Le pianiste Yaron Herman, improvisateur en chef, est naturellement attiré par cette promesse d’alchimie. Joueur de tabla des plus éclectiques, Prabhu Edouard a accompagné les grands noms de la musique indienne. L’émouvante Linda May Han Oh, lauréate d’un Grammy et révélation du jazz actuel, saura épicer le tout.
Le Théâtre municipal Rezé 44400
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