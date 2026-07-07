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Floating – Emile Parisien Le Théâtre municipal Rezé

mardi 13 octobre 2026 · Le Théâtre municipal · Rezé

Floating – Emile Parisien Le Théâtre municipal Rezé

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Le Théâtre municipal
Adresse
6 rue Guy le Lan, rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 10€ à 20€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 10€ à 20€  

Tenez-vous prêt·es à décoller avec cette magnifique équipe. Le pianiste Yaron Herman, improvisateur en chef, est naturellement attiré par cette promesse d’alchimie. Joueur de tabla des plus éclectiques, Prabhu Edouard a accompagné les grands noms de la musique indienne. L’émouvante Linda May Han Oh, lauréate d’un Grammy et révélation du jazz actuel, saura épicer le tout.

Le Théâtre municipal Rezé 44400

Floating


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