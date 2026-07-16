Florent Marchet, Salle Jean Vilar, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Florent Marchet Mardi 25 mai 2027, 20h00 Salle Jean Vilar Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-25T20:00:00+02:00 – 2027-05-25T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-25T20:00:00+02:00 – 2027-05-25T21:30:00+02:00

Artiste protéiforme, souvent qualifié d’orfèvre de la chanson, de faiseur de pop et de ciseleur d’albums‑concepts – Frère animal – en tête, Florent Marchet retrouve le chemin de l’écriture et de la scène avec un septième album : Mobil Home.

Nouvelle texture sonore, sons filtrés, retravaillés, parfois déstructurés, thèmes d’écritures résolument contemporains : plus conteur que chanteur, il revendique le désir de donner voix aux figurants du récit collectif. Conçu entre Tunis, Paris et Bruxelles, Florent Marchet affirme une nouvelle fois une liberté artistique toujours en mouvement.

Après Bambi Galaxy, Courchevel ou Garden Party, il ouvre avec Mobil Home, un nouveau chapitre artistique. Les inconditionnels apprécieront le retour sur scène de leur protégé, à l’énergie créative insatiable.

On a presque hâte !

« Florent Marchet a démontré pourquoi il comptait autant sur l’échiquier étriqué de la chanson française : l’alliage de mélodies ciselées et des textes inégalables par leur profondeur, à la subtile poésie appuyée par des refrains imparables. » Benzine 2026

Distribution en cours

En coréalisation avec Romans Scène

Salle Jean Vilar Rue Giraud, 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027

Bachir Tayachi