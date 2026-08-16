FLORENT MARCHET SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FLORENT MARCHET

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR

23.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Écrit entre Tunis, Paris et Bruxelles, Mobil Home , son septième album à paraître en septembre 2026, porte la trace d’un déplacement profond, à la fois géographique et intérieur.

À La Marsa, en Tunisie, Florent Marchet compose des chansons baignées de lumière, nourries par un nouveau rythme de vie.

Traversé par des thèmes contemporains comme le déclassement, la masculinité, l’adolescence fragile et le passage du temps, l’album échappe au désenchantement. Une forme de chaleur persiste, un désir de mouvement, de rire et d’amour dans un monde instable. Plus conteur que chanteur, Florent Marchet ne raconte pas son histoire mais celle des autres et affirme, avec Mobil Home , une liberté artistique nomade.

Ce disque prolonge une carrière construite par le déplacement et l’expérimentation, marquée par des collaborations et des formats variés aux côtés, entre autres, de Philippe Katerine, Jane Birkin, Calogero ou Bernard Lavilliers. 23.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

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English :

Written between Tunis, Paris, and Brussels, *Mobil Home*, his seventh album—set to be released in September 2026—bears the mark of a profound journey, both geographical and inner.

L’événement FLORENT MARCHET Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE