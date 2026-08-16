FLORENT MARCHET SALLE NOUGARO Toulouse
jeudi 26 novembre 2026 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
FLORENT MARCHET
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR
23.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26 22:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Écrit entre Tunis, Paris et Bruxelles, Mobil Home , son septième album à paraître en septembre 2026, porte la trace d’un déplacement profond, à la fois géographique et intérieur.
À La Marsa, en Tunisie, Florent Marchet compose des chansons baignées de lumière, nourries par un nouveau rythme de vie.
Traversé par des thèmes contemporains comme le déclassement, la masculinité, l’adolescence fragile et le passage du temps, l’album échappe au désenchantement. Une forme de chaleur persiste, un désir de mouvement, de rire et d’amour dans un monde instable. Plus conteur que chanteur, Florent Marchet ne raconte pas son histoire mais celle des autres et affirme, avec Mobil Home , une liberté artistique nomade.
Ce disque prolonge une carrière construite par le déplacement et l’expérimentation, marquée par des collaborations et des formats variés aux côtés, entre autres, de Philippe Katerine, Jane Birkin, Calogero ou Bernard Lavilliers. 23.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com
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English :
Written between Tunis, Paris, and Brussels, *Mobil Home*, his seventh album—set to be released in September 2026—bears the mark of a profound journey, both geographical and inner.
L’événement FLORENT MARCHET Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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