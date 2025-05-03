Florent Pagny 65 TOUR Palais Nikaïa Nice

Florent Pagny 65 TOUR

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-07 20:00:00

fin : 2026-12-07 20:00:00

Date(s) :

2026-12-07

Depuis son lancement fin janvier, la tournée 65 TOUR Le Retour de Florent Pagny s’impose comme l’un des grands événements musicaux de l’année.

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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

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English : Florent Pagny 65 TOUR

Since its launch at the end of January, the 65 TOUR Le Retour de Florent Pagny tour has established itself as one of the major musical events of the year.

L’événement Florent Pagny 65 TOUR Nice a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur