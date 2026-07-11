Florent Pagny [COMPLET] Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 24 octobre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Florent Pagny [COMPLET] Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 42 – 42 – 82 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24 22:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Concert.
Depuis son lancement fin janvier, la tournée 65 TOUR Le Retour de Florent Pagny s’impose comme l’un des grands événements musicaux de l’année.
La première phase de la tournée était déjà exceptionnelle 48 concerts en Zénith et Arena, organisés en séries de 3 à 5 dates dans 11 grandes villes, dont Genève et Bruxelles, avec en point d’orgue une résidence exceptionnelle de 20 représentations à l’Olympia à partir du 16 juin prochain.
L’ensemble de ces concerts affiche complet depuis de longs mois, confirmant l’attente immense du public pour ces retrouvailles avec Florent Pagny.
Durée 2h30 environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Florent Pagny [COMPLET] Zénith de Limoges
L’événement Florent Pagny [COMPLET] Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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