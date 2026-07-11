Florent Pagny [COMPLET] Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Florent Pagny [COMPLET] Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 42 – 42 – 82 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24 22:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Concert.

Depuis son lancement fin janvier, la tournée 65 TOUR Le Retour de Florent Pagny s’impose comme l’un des grands événements musicaux de l’année.

La première phase de la tournée était déjà exceptionnelle 48 concerts en Zénith et Arena, organisés en séries de 3 à 5 dates dans 11 grandes villes, dont Genève et Bruxelles, avec en point d’orgue une résidence exceptionnelle de 20 représentations à l’Olympia à partir du 16 juin prochain.

L’ensemble de ces concerts affiche complet depuis de longs mois, confirmant l’attente immense du public pour ces retrouvailles avec Florent Pagny.

Durée 2h30 environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : Florent Pagny [COMPLET] Zénith de Limoges

L’événement Florent Pagny [COMPLET] Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole