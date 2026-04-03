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FLORENT PAGNY ZENITH D’ORLEANS Orleans

FLORENT PAGNY ZENITH D’ORLEANS Orleans

FLORENT PAGNY ZENITH D’ORLEANS Orleans dimanche 1 novembre 2026.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2026-11-01

Fin : 2026-11-01

Heure de début : 19:00

FLORENT PAGNY Début : 2026-11-01 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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