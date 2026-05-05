FLOWEY – Terrariums autonomes, Parc du foyer Honoré Daumier, Valmondois

FLOWEY – Terrariums autonomes Samedi 6 juin, 15h00 Parc du foyer Honoré Daumier Val-d’Oise

Chaque participant doit prévoir un contenant avec couvercle 10x10x10.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Venez découvrir ces formidables terrariums autonomes.

Un atelier sera proposé samedi à 15h

Chaque participant rapporte lui-même son contenant (maximum 10x10x10cm):

Le contenant doit avoir un couvercle (pot de confiture, pot de pâte à tartiner..)

Parc du foyer Honoré Daumier Place Honoré Daumier 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

Atelier création d’un terrarium

m.domingues@valmondois.fr