FLOWEY – Terrariums autonomes, Parc du foyer Honoré Daumier, Valmondois
FLOWEY – Terrariums autonomes, Parc du foyer Honoré Daumier, Valmondois samedi 6 juin 2026.
FLOWEY – Terrariums autonomes Samedi 6 juin, 15h00 Parc du foyer Honoré Daumier Val-d’Oise
Chaque participant doit prévoir un contenant avec couvercle 10x10x10.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Venez découvrir ces formidables terrariums autonomes.
Un atelier sera proposé samedi à 15h
Chaque participant rapporte lui-même son contenant (maximum 10x10x10cm):
Le contenant doit avoir un couvercle (pot de confiture, pot de pâte à tartiner..)
Parc du foyer Honoré Daumier Place Honoré Daumier 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France
Atelier création d’un terrarium
m.domingues@valmondois.fr