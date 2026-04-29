Flux Tendu x Piñata Radio Le Point Ephémère Paris
Flux Tendu x Piñata Radio Le Point Ephémère Paris jeudi 7 mai 2026.
À cette occasion, la radio héraultaise invite trois figures locales pour des performances lives immersives : la productrice et DJ rRoxymore, l’artiste pluridisciplinaire Cabale, résident.e de la radio, présentera le live A/V de son nouvel album Escapism accompagné.e du VJ Rodrigue Costello. &, Tom Manzarek, co-créateur et résident de Piñata, proposera un live dub spécial sur sa SP404.
Deuxième session de Flux-Tendu, la série de soirées en soutien aux radios indépendantes, avec Piñata Radio.
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h30 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T23:00:00+02:00
Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
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