FLY ME TO THE MOON Théâtre LE CARRE BLANC Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

FLY ME TO THE MOON Théâtre

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 19:00:00

fin : 2027-03-19 20:30:00

Date(s) :

2027-03-19

Tout public

Ven. 19 mars 19h

Le Carré Blanc Spectacle

À partir de 8 ans | 65 min | Tarif A 5 à 10 €

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Cie du Semeur

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1968-1969.

A l’aube du premier pas sur la lune, l’incroyable histoire de Jack et Maggy, deux enfants de onze ans que tout sépare.

Elle, jeune Londonienne fortunée atteinte de la maladie des enfants de la lune et lui, un jeune Afro-Américain surdoué, victime de ségrégation à Houston où il vit près de la NASA.

Tous les deux se rencontrent au hasard d’une erreur téléphonique. C’est le début d’une amitié à distance qui va rompre leur isolement et changer leur vie.

Fly me to the moon est un conte moderne qui questionne sur la force du rêve, aborde avec tendresse et humour le sujet de la maladie, du racisme et de tous les barrages à la liberté dans un contexte de révolution sociale et culturelle. .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : FLY ME TO THE MOON Théâtre

L’événement FLY ME TO THE MOON Théâtre Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne