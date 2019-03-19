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FLY ME TO THE MOON Théâtre LE CARRE BLANC Tinqueux

vendredi 19 mars 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux

Informations pratiques

Début
vendredi 19 mars 2027
Fin
vendredi 19 mars 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
LE CARRE BLANC
Adresse
1 Rue de la Croix Cordier
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Tinqueux

FLY ME TO THE MOON Théâtre

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 19:00:00
fin : 2027-03-19 20:30:00

Date(s) :
2027-03-19

Tout public
Ven. 19 mars 19h
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 8 ans | 65 min | Tarif A 5 à 10 €

Cie du Semeur

1968-1969.

A l’aube du premier pas sur la lune, l’incroyable histoire de Jack et Maggy, deux enfants de onze ans que tout sépare.

Elle, jeune Londonienne fortunée atteinte de la maladie des enfants de la lune et lui, un jeune Afro-Américain surdoué, victime de ségrégation à Houston où il vit près de la NASA.

Tous les deux se rencontrent au hasard d’une erreur téléphonique. C’est le début d’une amitié à distance qui va rompre leur isolement et changer leur vie.

Fly me to the moon est un conte moderne qui questionne sur la force du rêve, aborde avec tendresse et humour le sujet de la maladie, du racisme et de tous les barrages à la liberté dans un contexte de révolution sociale et culturelle.   .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : FLY ME TO THE MOON Théâtre

L’événement FLY ME TO THE MOON Théâtre Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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