FLY ME TO THE MOON Théâtre LE CARRE BLANC Tinqueux
vendredi 19 mars 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
FLY ME TO THE MOON Théâtre
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 19:00:00
fin : 2027-03-19 20:30:00
Date(s) :
2027-03-19
Tout public
Ven. 19 mars 19h
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 8 ans | 65 min | Tarif A 5 à 10 €
–
Cie du Semeur
–
1968-1969.
A l’aube du premier pas sur la lune, l’incroyable histoire de Jack et Maggy, deux enfants de onze ans que tout sépare.
Elle, jeune Londonienne fortunée atteinte de la maladie des enfants de la lune et lui, un jeune Afro-Américain surdoué, victime de ségrégation à Houston où il vit près de la NASA.
Tous les deux se rencontrent au hasard d’une erreur téléphonique. C’est le début d’une amitié à distance qui va rompre leur isolement et changer leur vie.
Fly me to the moon est un conte moderne qui questionne sur la force du rêve, aborde avec tendresse et humour le sujet de la maladie, du racisme et de tous les barrages à la liberté dans un contexte de révolution sociale et culturelle. .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : FLY ME TO THE MOON Théâtre
L’événement FLY ME TO THE MOON Théâtre Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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