Après une trilogie de solos très remarqués (dont Bless the Sound that Saved a Witch like me présenté dans le cadre du Festival Everybody 2024), Benjamin Kahn convoque ici l’énergie d’un groupe pour traduire les forces du jaillissement émotionnel.

Fil conducteur de la danse, la figure du cortège, qu’il soit funéraire, festif ou militant, circule entre saturation sonore et silence opaque. Focu Meu convoque notamment les iconiques « pleureuses » et la transe thérapeutique de la tarentelle pour y débusquer les ressorts d’un renouveau collectif.

Comment transformer la douleur en mobilité, la sidération en moteur politique ? Dans un espace minimaliste où la lumière et le son brut des voix agissent comme des protagonistes à part entière, le corps choral des six interprètes, traversé de ruptures de rythme et de tensions entre l’intime et le politique, exprime ce qui nous pousse irrésistiblement à nous rassembler.

Focu Meu transmet l’espoir d’un chœur en résistance.

Avec l’Atelier de Paris – Centre de développement chorégraphique national, dans le cadre du festival JUNE EVENTS

Nouvelle création de Benjamin Kahn, « Focu Meu » transmet l’espoir d’un chœur en résistance !

Du mercredi 03 juin 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

mercredi, jeudi

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif plein 22€ / réduit 15€ / demi-tarif 11€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T20:30:00+02:00;2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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