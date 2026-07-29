Focus Justice des mineurs – Sonia Chiambretto, Thibaud Croisy au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Derrière les barreaux, les conventions sociales sont caduques. Et la parole se libère. Une performance, un film et une rencontre dévoilent la réalité invisibilisée des jeunes en rééducation : récits, confessions, voix intérieures…

La justice des mineur·es et leur encadrement suscitant aujourd’hui de nombreux débats – notamment liés au nouveau code de la justice pénale des mineurs depuis 2021, Le Carreau du Temple invite à une rencontre sur ce sujet et présente la performance de Sonia Chiambretto, conçue en vue de la Journée internationale des droits de l’enfant, ainsi que le film Quartier mineur de Thibaud Croisy qui documente le quotidien des éducateurs en prison pour mineurs.

Programme du vendredi 20 novembre 2026

Spectacle Peines mineures de Sonia Chiambretto : 14h30 et 19h30 / Tarif spectacle + projection : 11€ à 22€

Projection du film Quartier mineur de Thibaud Croisy : 15h30 et 20h30 / Tarif spectacle + projection : 11€ à 22€

Table rondeLes enjeux actuels de la protection de la justice des mineurs : de 16h30 à 18h / Entrée libre / En partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) d’Île-de-France

Peines mineures – Sonia Chiambretto ; Crédits : Sonia Chiambretto

Spectacle Peines mineures de Sonia Chiambretto

Avec le Festival Playground des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis

Sonia Chiambretto s’est immergée dans un centre éducatif fermé, en dialogue avec de jeunes détenues, adolescentes et mineures au sens de la loi. Ce que la poétesse y a vu, vécu et entendu nourrit son livre Peines mineures et la performance éponyme. Nous rencontrons la parole de ces filles de 13 à 16 ans, dans la liberté de leur solitude et leur intimité, face à un quotidien oppressant et souvent violent. De fugues – imaginaires ou réelles – en fureurs rebelles et poursuites agitées, la comédienne et danseuse Tara Veyrunes se frotte à ces cris et murmures comme à ses propres rêves d’action.

Quartier mineur – Thibaud Croisy © Thibaud-Croisy ; Crédits : © Thibaud-Croisy

Projection Quartier mineur de Thibaud Croisy

Quartier mineur est une immersion inédite dans l’aile d’une prison, où sont incarcérés trente détenus mineurs. Des longs couloirs aux salles d’entretien exiguës, le film suit les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse, des agents du Ministère de la Justice qui accompagnent les mineurs tout au long de leur détention. Grâce à des échanges réguliers, ces professionnels tentent de tisser des liens avec les jeunes, cherchent à comprendre leur parcours et élaborent avec eux un projet de sortie susceptible d’être accepté par leur magistrat.

La loi interdisant de dévoiler l’identité des mineurs afin de leur garantir une réinsertion optimale, c’est à travers les yeux de ces éducateurs que Thibaud Croisy filme la vie de ce quartier à part. Il se réapproprie ainsi la contrainte qui pèse sur ses images, l’inscrit au cœur de son documentaire et donne à voir, dans un contrechamp impossible, ces adolescents que l’on tient soigneusement éloignés des regards.

Table ronde Les enjeux actuels de la protection de la justice des mineurs

Une table ronde en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) d’Île-de-France.

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, Le Carreau du Temple programme le spectacle « Peines mineures » de Sonia Chiambretto, le film « Quartier mineur » de Thibaud Croisy et une table ronde !

Le vendredi 20 novembre 2026

de 14h30 à 21h30

payant

Performance + film : 11€ à 22€ / Débat en entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-20T15:30:00+01:00

fin : 2026-11-20T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-20T14:30:00+02:00_2026-11-20T21:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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