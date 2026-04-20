Culan

Foire annuelle Brocante Course de brouettes

Culan Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez flâner, découvrir, déguster et passer un bon moment à Culan.

Foire annuelle Brocante, vente de plants, fête foraine, produits du terroir, artisanat,rassemblement et exposition de véhicules anciens, manèges grand prix de course de brouette, inscription avant le 05 mai. 10h45 défilé du 08 mai place de la mairie. .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 64 41

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English :

Annual Fair

L’événement Foire annuelle Brocante Course de brouettes Culan a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CHATEAUMEILLANT