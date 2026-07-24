Informations pratiques

Valréas

Foire antiquités et brocante du Corso de la Lavande

Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Professionnels brocanteurs, bouquinistes et collectionneurs de cartes postales proposent de venir chiner sous les platanes séculaires du tour de ville valréassien.

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Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 75 21 33 apmab2684@gmail.com

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English :

Professional second-hand dealers, second-hand booksellers and postcard collectors offer to come and hunt under the centuries-old plane trees of the Valle d’Aosta city tour.

L’événement Foire antiquités et brocante du Corso de la Lavande Valréas a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes