Foire antiquités et brocante du Corso de la Lavande Valréas
lundi 3 août 2026 · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Foire antiquités et brocante du Corso de la Lavande
Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Professionnels brocanteurs, bouquinistes et collectionneurs de cartes postales proposent de venir chiner sous les platanes séculaires du tour de ville valréassien.
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Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 75 21 33 apmab2684@gmail.com
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English :
Professional second-hand dealers, second-hand booksellers and postcard collectors offer to come and hunt under the centuries-old plane trees of the Valle d’Aosta city tour.
L’événement Foire antiquités et brocante du Corso de la Lavande Valréas a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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