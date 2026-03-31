FOIRE AU GRAS Rieux-Minervois
samedi 19 décembre 2026 · Rieux-Minervois
Informations pratiques
Rieux-Minervois
FOIRE AU GRAS
Rieux-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
32ème édition de la foire au gras de Rieux-Minervois, à l’initiative de la municipalité et de la chambre d’agriculture de l’Aude. Vente de fois gras et dégustation, volailles…
Animations tout au long de la journée marché de créateurs, théâtre, chants de Noël, goûter, animation musicale…
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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15 girm.rieuxminervois@hotmail.com
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English :
32nd edition of the Rieux-Minervois fat fair, organized by the municipality and the Aude Chamber of Agriculture. Sale and tasting of fois gras, poultry…
Entertainment throughout the day: designer market, theater, Christmas carols, snacks, musical entertainment…
L’événement FOIRE AU GRAS Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-03-31 par
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