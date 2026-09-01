Informations pratiques

Rieux-Minervois

JEP 2026 LA PHOTOGRAPHIE MÉMOIRE DU PASSÉ

5 rue Saint-Blaise Rieux-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Point d’Information Touristique de Rieux-Minervois vous propose

-Exposition de photos anciennes

Venez découvrir une exposition consacrée à des photographies anciennes, témoins du patrimoine, de la vie locale et des souvenirs d’autrefois.

-Visites accompagnées de l’église

Des visites accompagnées sont proposées au cours de la journée, permettant de découvrir l’église et son patrimoine dans un cadre commenté.

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5 rue Saint-Blaise Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 13 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 2026 European Heritage Days, the Rieux-Minervois Tourist Information Center invites you to:

-An exhibition of old photographs

Come discover an exhibition dedicated to old photographs that capture the town’s heritage, local life, and memories of days gone by.

-Guided tours of the church

Guided tours will be offered throughout the day, allowing you to explore the church and its heritage with expert commentary.

L’événement JEP 2026 LA PHOTOGRAPHIE MÉMOIRE DU PASSÉ Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-08-24 par