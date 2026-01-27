Foire aux chapeaux Aurec-sur-Loire

Foire aux chapeaux

Centre-bourg Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La mairie d’Aurec-sur-Loire organise sa traditionnelle foire aux chapeaux dans les rues d’Aurec-sur-Loire.

Centre-bourg Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

English :

The Mairie d’Aurec-sur-Loire organizes its traditional hat fair in the streets of Aurec-sur-Loire.

