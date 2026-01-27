Foire aux chapeaux Aurec-sur-Loire
Foire aux chapeaux Aurec-sur-Loire vendredi 1 mai 2026.
Foire aux chapeaux
Centre-bourg Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
2026-05-01
La mairie d’Aurec-sur-Loire organise sa traditionnelle foire aux chapeaux dans les rues d’Aurec-sur-Loire.
Centre-bourg Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Mairie d’Aurec-sur-Loire organizes its traditional hat fair in the streets of Aurec-sur-Loire.
