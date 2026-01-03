Foire aux côtelettes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Foire aux côtelettes

LUZ-SAINT-SAUVEUR Dans le village Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

La fête incontournable du Pays Toy puise ses racines dans la tradition des bergers qui ramenaient les troupeaux aux villages pour vendre leurs moutons à Luz.

Aujourd’hui, la foire aux côtelettes célèbre ce métier d’éleveur avec des animations, fanfares, bandas et chants dans les rues et sous le chapiteau. Entre grillades, concours et démonstrations de travail, c’est un vrai festival convivial de traditions pastorales.

L’occasion parfaite pour savourer le mouton AOP Barèges-Gavarnie, symbole fort de l’agriculture montagnarde toujours vivante.

> Organisée par la commune de Luz-Saint-Sauveur en partenariat avec les associations et acteurs locaux.

Programme à venir…..

.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Dans le village Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Pays Toy’s not-to-be-missed festival has its roots in the tradition of shepherds bringing their flocks back to the villages to sell their sheep in Luz.

Today, the chop fair celebrates the profession of shepherd with entertainment, fanfares, bandas and singing in the streets and under the big top. With grilled meats, competitions and demonstrations of workmanship, it’s a truly convivial festival of pastoral traditions.

The perfect opportunity to savour Barèges-Gavarnie PDO sheep, a powerful symbol of mountain farming that is still very much alive.

> Organized by the commune of Luz-Saint-Sauveur in partnership with local associations and players.

Program to come…..

