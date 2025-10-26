Foire aux disques rue Saint Bonaventure Cholet

Informations pratiques

Cholet

Foire aux disques

rue Saint Bonaventure Médiathèque Elie Chamard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:30:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

En partenariat avec l’association Maximum Swing

Des disquaires professionnels et des collectionneurs locaux proposent à la vente des documents audio dont de nombreux disques vinyles. .

rue Saint Bonaventure Médiathèque Elie Chamard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire mediation@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Foire aux disques Cholet a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais