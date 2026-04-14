Foire aux graines, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Foire aux graines Samedi 18 avril, 14h00 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Depuis octobre 2025, la bibliothèque du Puzzle a été dotée d’une grainothèque. Fabriquée par les lecteurs en matériau de récupération avec l’aide de l’association Les Petites Choses, elle a été garnie par le centre horticole et présentée par l’éco-jardinier de la Ville : elle n’attend que vous pour faire profiter de ses graines en échange des vôtres !

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char

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