Foire aux livres, Bibliothèque Ceccano, Avignon
Foire aux livres, Bibliothèque Ceccano, Avignon samedi 16 mai 2026.
Foire aux livres Samedi 16 mai, 10h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
C’est la fin de leurs années de service dans les rayons d’Avignon Bibliothèques mais ce n’est pas la fin de leur vie. Pour 0.50€, venez acheter des livres et des CD de la bibliothèque et donnez-leur une seconde chance ! Il y en aura pour tous les goûts : adulte, jeunesse, fiction, essais, documentaires, musique…
Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Ventes d’occasion Tout public Foire
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