Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société La Guerche-sur-l’Aubois
Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société La Guerche-sur-l’Aubois dimanche 3 mai 2026.
La Guerche-sur-l’Aubois
Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société
Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
-10h30 Lecture d’un conte aux enfants
-L’après-midi ATELIERS CREATIFS pour petits et grands
-15h Dictée adultes et enfants
.
Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 47 15 25 animedialg@gmail.com
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English :
-10:30 am Storytelling for children
-Afternoon CREATIVE WORKSHOPS for young and old
-3pm Dictation for adults and children
L’événement Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire en Berry
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