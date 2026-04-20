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Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société La Guerche-sur-l’Aubois

Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société La Guerche-sur-l’Aubois

Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société La Guerche-sur-l’Aubois dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Quai de Bures sur Dives

Ville : 18150 La Guerche-sur-l'Aubois

Département : Cher

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

La Guerche-sur-l’Aubois

Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

-10h30 Lecture d’un conte aux enfants
-L’après-midi ATELIERS CREATIFS pour petits et grands
-15h Dictée adultes et enfants
  .

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 47 15 25  animedialg@gmail.com

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English :

-10:30 am Storytelling for children
-Afternoon CREATIVE WORKSHOPS for young and old
-3pm Dictation for adults and children

L’événement Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire en Berry

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