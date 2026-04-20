La Guerche-sur-l’Aubois

Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

-10h30 Lecture d’un conte aux enfants

-L’après-midi ATELIERS CREATIFS pour petits et grands

-15h Dictée adultes et enfants

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Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 47 15 25 animedialg@gmail.com

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English :

-10:30 am Storytelling for children

-Afternoon CREATIVE WORKSHOPS for young and old

-3pm Dictation for adults and children

L’événement Foire aux livres, CD, DVD, jeux de société La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire en Berry