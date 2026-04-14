Foire aux plaisirs d’automne, Place des Quinconces, Bordeaux

Foire aux plaisirs d’automne 9 octobre – 1 novembre Place des Quinconces Gironde

Entrée libre. Tarif selon attraction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T11:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T23:59:00+01:00

Un événement biannuel

Deux fois par an, à six mois d’intervalle, la fête foraine de Bordeaux s’installe sur la Place des Quinconces. On y trouve près de 200 manèges, attractions foraines et stands de confiseries et de produits du terroir.

Infos pratiques

La foire de Bordeaux ouvre ses portes tous les jours à 11h et ferme à minuit (2h les vendredis et samedis). Les attractions sont disponibles à partir de 14h.

Place des Quinconces Place des Quinconces Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://foireauxplaisirs.com/ »}]

L’édition d’automne de la Foire aux Plaisirs de Bordeaux se déroulera du vendredi 9 octobre au dimanche 1 novembre 2026 sur la Place des Quinconces ! foire plaisirs