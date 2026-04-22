Foire aux plants Genouilly
Foire aux plants Genouilly dimanche 10 mai 2026.
Genouilly
Foire aux plants
La Trancherie Genouilly Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Horticulteurs, manèges, brocante, exposition, artisans
.
La Trancherie Genouilly 18310 Cher Centre-Val de Loire comitefetesgenouillois@gmail.com
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English :
Horticulturists, rides, flea market, exhibition, craftsmen
L’événement Foire aux plants Genouilly a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de VIERZON
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