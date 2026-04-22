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Foire aux plants Genouilly

Foire aux plants Genouilly

Foire aux plants Genouilly dimanche 10 mai 2026.

Adresse : La Trancherie

Ville : 18310 Genouilly

Département : Cher

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Genouilly

Foire aux plants

La Trancherie Genouilly Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Horticulteurs, manèges, brocante, exposition, artisans
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La Trancherie Genouilly 18310 Cher Centre-Val de Loire   comitefetesgenouillois@gmail.com

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English :

Horticulturists, rides, flea market, exhibition, craftsmen

L’événement Foire aux plants Genouilly a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de VIERZON

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