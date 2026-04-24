Foire aux Santons d’Arles Place de la République Arles
Foire aux Santons d’Arles Place de la République Arles samedi 31 octobre 2026.
Arles
Foire aux Santons d’Arles
Du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 2026 de 10h à 18h. Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Depuis plus d’un demi siècle le Salon d’Arles travaille, innove pour défendre, valoriser et promouvoir les santonniers.
Cette année encore, dans le cadre prestigieux de la Chapelle Sainte Anne, se tiendra la Foire aux santons d’Arles. .
Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur santonniers.arles@orange.fr
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English :
For over half a century, the Salon d’Arles has been working and innovating to defend, enhance and promote santonniers.
L’événement Foire aux Santons d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme d’Arles
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