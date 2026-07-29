Informations pratiques

Bordeaux

Foire aux seconds vins

115 Quai des Chartrons Bordeaux Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La Foire aux Seconds Vins, organisée par Terre de Vins en partenariat avec Cash Vin, est un événement de dégustation et de vente qui rassemble cinquante châteaux emblématiques du vignoble bordelais. Cette dixième édition met à l’honneur les seconds vins de ces grands domaines.

Le public peut échanger directement avec les viticulteurs et déguster de nombreuses cuvées tout au long de la journée.

À l’occasion de cette édition anniversaire, des offres privilégiées sont proposées directement sur place pour l’achat de bouteilles auprès des exposants.

Une promotion spéciale permet notamment de bénéficier d’une bouteille offerte pour l’achat de cinq bouteilles. C’est l’opportunité de constituer ou d’enrichir sa cave parmi une large sélection de grands domaines. .

115 Quai des Chartrons Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Foire aux seconds vins

L’événement Foire aux seconds vins Bordeaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Gironde Tourisme