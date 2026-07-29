Foire aux seconds vins Bordeaux
samedi 10 octobre 2026 · Bordeaux
Informations pratiques
Bordeaux
Foire aux seconds vins
115 Quai des Chartrons Bordeaux Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 19:00:00
Date(s) :
2026-10-10
La Foire aux Seconds Vins, organisée par Terre de Vins en partenariat avec Cash Vin, est un événement de dégustation et de vente qui rassemble cinquante châteaux emblématiques du vignoble bordelais. Cette dixième édition met à l’honneur les seconds vins de ces grands domaines.
Le public peut échanger directement avec les viticulteurs et déguster de nombreuses cuvées tout au long de la journée.
À l’occasion de cette édition anniversaire, des offres privilégiées sont proposées directement sur place pour l’achat de bouteilles auprès des exposants.
Une promotion spéciale permet notamment de bénéficier d’une bouteille offerte pour l’achat de cinq bouteilles. C’est l’opportunité de constituer ou d’enrichir sa cave parmi une large sélection de grands domaines. .
115 Quai des Chartrons Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Foire aux seconds vins
L’événement Foire aux seconds vins Bordeaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Gironde Tourisme
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